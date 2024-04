In riferimento alle istanze per le esenzioni ticket per reddito scadute il 31 marzo, la ASL di Bari precisa che:

“Nel pomeriggio di oggi, sono stati gestiti e smaltiti quasi 900 accessi nelle sedi del distretto unico di Bari, a Japigia, in via Fani e in via Federico Vecchio. Per evitare disagi e soddisfare la domanda da parte dei tanti utenti, l’azienda sanitaria ha potenziato già nei giorni scorsi il servizio predisponendo un calendario di aperture dedicate, con giornate e fasce orarie che si può consultare sul portale aziendale al seguente link https://bit.ly/3xiYOkx

E’ stata, inoltre, inserita una ulteriore modalità organizzativa che consente ai cittadini di lasciare la propria istanza agli sportellisti con un proprio numero di telefono in modo tale che gli operatori possano lavorare le pratiche in back office senza generare inutili attese.