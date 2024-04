Ladri in fuga a Barletta: speronata l’auto della polizia

Due agenti di polizia sono rimasti feriti la scorsa notte dopo aver sventato un furto d’auto in zona Patalini a Barletta. Secondo quanto ricostruito finora, in due sono stati sorpresi mentre armeggiavano accanto alla portiera di un’automobile parcheggiata in strada. A bloccarli è stato l’arrivo della volante che li ha messi in fuga.

Ne è nato un inseguimento per le strade della periferia della città: l’auto con a bordo i fuggitivi ha speronato la vettura di servizio degli agenti. I poliziotti coinvolti hanno riportato contusioni giudicate guaribili in pochi giorni. Si tratta dell’ennesimo episodio registrato nell’ultimo mese a Barletta dove l’attività di prevenzione e contrasto ai furti di auto è stata incrementata.