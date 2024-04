Parità di genere: Aqp aderisce a network Valore D

Acquedotto Pugliese (AQP) al fianco di Valore D per sostenere le politiche di inclusione e diversità. L’adesione al network nazionale suggella un percorso che ha portato l’azienda pugliese, fra i più importanti player del servizio idrico integrato in Europa, a ottenere la certificazione per la parità di genere grazie a un modello organizzativo che punta a valorizzazione della diversità, empowerment femminile e work life balance, l’equilibrio tra lavoro e vita.

Per la direttrice generale di AQP, Francesca Portincasa, “l’adesione a Valore D rafforza la strategia da tempo avviata dall’azienda con alcune significative azioni, a partire dalla sottoscrizione dei principi di empowerment femminile ed al conseguimento del primo bilancio di genere a giugno 2023”. Acquedotto Pugliese è stata infatti tra le prime utility del Sud Italia a raggiungere il traguardo della certificazione UNI/PdR 125:2022, ottenendo un punteggio molto elevato, a testimonianza di politiche e comportamenti consolidati. “Anche in tema di diversità ed inclusione il percorso è tracciato. Non a caso – prosegue la direttrice generale – abbiamo avviato politiche attive di ascolto da tradurre all’interno di un integrato action plan, entrato a far parte del nostro piano della sostenibilità. E la direzione Risorse umane è impegnata in un percorso di consolidamento ulteriore delle politiche di diversity and inclusion”.

Valore D è la prima associazione di imprese in Italia che promuove l’equilibrio di genere e una cultura inclusiva nelle organizzazioni e nel Paese. Nata nel 2009, nei 15 anni di attività l’associazione ha saputo coinvolgere un numero sempre crescente di imprese fino a raggiungere l’attuale grande network di oltre 350 aziende associate per un totale di più di 2 milioni di dipendenti e un giro d’affari aggregato di oltre 500 miliardi di euro: organizzazioni che rappresentano le eccellenze nel Paese sui temi Diversity and Inclusion e che raccolgono le best practice italiane.