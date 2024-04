Assaggio di estate in arrivo, in arrivo l’anticiclone Narciso

Prepariamoci ad un vero e proprio assaggio d’Estate. Nei prossimi giorni potremo già assaporare la stagione che verrà, su tutto il nostro Paese, per effetto di una poderosa avanzata dell’anticiclone di origine sub-tropicale Narciso, che porterà il sole e anche il caldo, ma un caldo piacevole, quello che piace un po’ a tutti.

Da diversi giorni l’area più meridionale del Mediterraneo è interessata da un vasto campo di alta pressione di origine africana che sta facendo di tutto per spingere la sua influenza verso il nostro Paese. I suoi sforzi verranno premiati nei prossimi giorni, anche se fino a Venerdì 5 Aprile il caldo resterà confinato soprattutto al Centro-Sud.

Nel contempo, al Nord si faranno ancora sentire, seppur in forma molto più marginale rispetto ai giorni scorsi, gli effetti di un flusso atlantico sempre meno incisivo che si limiterà a mantenere i cieli meno limpidi sulle nostre regioni settentrionali.

In realtà, già da giovedì 4 Aprile l’anticiclone Narciso inizierà un’inesorabile ascesa verso le latitudini più settentrionali, favorendo un caldo bel tempo sulle regioni centro-meridionali; al Nord, invece, si alterneranno momenti ampiamente soleggiati al passaggio di qualche nube sparsa, ma che difficilmente potrà provocare particolari degli effetti, se non per qualche occasionale pioviggine sulla Liguria.