Torna Bari Pedala: lungomare chiuso il 7 aprile

Sabato 6 e domenica 7 aprile in largo Giannella – Lungomare di Bari – torna Bari Pedala, ciclopasseggiata. Il lungomare sarà interdetto al traffico veicolare dal Kursaal al ponte Di Vagno.

La due giorni si aprirà sabato 6 con attività di sensibilizzazione ed educazione stradale tenute da Amichi di Michi Visaggi e seguirà con un ricordo del comandante Nicola Marzulli, con un premio assegnato all’alunno dell’ist. Zingarelli di Bari: Claudio Villani che si è distinto per comportamenti meritevoli (generosità, coraggio e altruismo), proprio come ha fatto il Generale Marzulli con il suo impegno civico volto ad educare la comunità al rispetto delle regole.

Nel pomeriggio prove di mezzi inclusivi ( hugbike ecc) e un’area dedicata al frestyle, tutto accompagnato dal D.sabile.j Leonardo Baccarella e dall’animazione de Lezzanzare. Domenica la tradizionale ciclo-passeggiata dai quartieri che convergerà a largo Giannella per consentire ai partecipanti di godersi il lungomare dal Kursaal al ponte Di Vagno. Saranno presenti più di 20 elementi della Fanfara e le Majorette della Massari /Galilei.

“Nicola Marzulli amava Bari, la sua città – dichiara Antonio Garofalo presidente de Lezzanzare – era un esempio da imitare, poiché amore chiama amore e rispetto genera rispetto, quello per la propria città. Il bene comune ci appartiene e perciò va difeso da chi cerca di appropriarsene o peggio di sfregiarlo in nome di logiche sbagliate, di voglia di supremazia, del semplice menefreghismo di chi assiste lo spettacolo e si sente autorizzato a criticare poiché spettatore non pagante. Gli stessi che guardano alle regole come degli obblighi e non come un tacito accordo per vivere tutti civilmente nel rispetto reciproco. La prima regola non scritta è il rispetto delle regole. Ogni volta che sorge il sole e illumina Bari sarà più facile guardarla negli occhi perché un uomo mite dal cielo la difende dal menefreghismo e dall’inciviltà: si chiama Nicola Marzulli”.