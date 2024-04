Bari, deserta la gara per i food truck a Pane e pomodoro

E’ andata deserta la gara per il rilascio di due concessioni demaniali con finalità turistico – ricreativa per sistemare food truck a Pane e pomodoro. Dopo i problemi degli scorsi anni, nessuno si è fatto avanti. Nei food truck doveva essere svolta attività di piccola ristorazione, bar e caffetteria con apertura giornaliera dalle ore 7 del mattino all’una di notte. Ora l’amministrazione cercherà di bandire una nuova gara, in modo che Pane e pomodoro non resti senza punti ristoro in estate.