“Bari è di moda”, storia e solidarietà al Kursaal

Una mostra fotografica, ma anche un’occasione per realizzare un sogno. Quello della comunità terapeutica “Lorusso Cipparoli” della Fondazione Opera Santi Medici Cosma e Damiano Bitonto Onlus: un campo da gioco da realizzare all’interno della comunità. Bari accoglierà nel Kursaal Santa Lucia le fotografie di Enzo Lattanzio nell’ambito di un progetto espositivo d’abiti “Bari è di Moda- Haute couture e Stilisti 1960-80”. Un progetto culturale che testimonia un’epoca di grandi attraversamenti della storia che hanno coinvolto la nostra Terra utilizzando per alcuni giorni, dal 5 al 28 aprile, un teatrosimbolo della città.

La mostra e la testimonianza del percorso fotografico in oltre cinquant’anni di storia e di viaggi tra le varie curiosità e le differenti esperienze affrontate con l’inseparabile macchina fotografica, attraverso il quale si riverberano le evoluzioni della vita culturale di una città e di una comunità in sviluppo, mentre giungono gli echi della Storia di un mondo nuovo. Il giorno 12 aprile è prevista la presentazione del libro-catalogo della mostra fotografica: le sezioni che compongono il libro e la mostra stessa spaziano dai temi degli equilibri geopolitici mondiali con l’invasione russa di Praga, sino ad una visione contemporanea dell’Umanità e della Cultura della Terra di Puglia: un reportage dell’invasione russa della Cecoslovacchia nell’agosto 1968, gli spettacoli più significativi ed entusiasmanti del Petruzzelli, a Bari ed all’estero, i ritratti di moda del grande maestro Avedon, i frammenti di Puglia sotto uno sguardo ed un’interpretazione “diversi”, una galleria delle diversità del mondo intorno a noi, attraverso i volti dell’Umanità che lo popola. Cinquanta scatti, quindi, per raccontare la nostra terra, ma anche un’occasione per raccogliere fondi per realizzare un campo da gioco per gli utenti della Comunità.