Bari, in centinaia in fila per l’inaugurazione del locale di Capuano

In tanti in fila a Bari per l’inaugurazione del nuovo locale di Vincenzo Capuano. Il noto pizzaiolo ha aperto oggi il suo locale a Bari, in via Piccinni. Per festeggiare assieme ai cittadini del capoluogo pugliese sta regalando pizza gratis per i primi che arrivano oltre a Pasta e patate di nonno Enzo, preziosi nel suo menù. “Stanno dando un trancio, un bicchiere di coca cola e una t-shirt – ha raccontato un cittadino presente sul posto – c’è tantissima gente, file lunghe anche girando l’angolo”- conclude.