Corruzione a Bari, Fi: “In Puglia sistema patologico”

“Stando a quanto emerge dal lavoro dei giudici, sembra che in Puglia ci sia un sistema patologico da scardinare e gli arresti di oggi per corruzione elettorale, a cui sono seguite le dimissioni dell’assessore regionale Maurodinoia, ne sono solo un’ultima manifestazione”. A pronunciare queste parole il commissario regionale di Forza Italia Puglia, Mauro D’Attis intervenendo in merito alla nuova scossa nella politica barese.

“Noi – ha aggiunto D’Attis – siamo garantisti ed è giusto che la magistratura faccia il suo lavoro che deve proseguire in serenità, ma è innegabile che le parole del gip, che confermano l’esistenza di un sistema politico clientelare, preoccupano. Da anni, la Regione Puglia e la città di Bari sono piene zeppe di inchieste e arresti che coinvolgono, direttamente o indirettamente, i vertici politici e amministrativi del territorio. Sullo sfondo emerge forte, pertanto, una questione di “igiene politica” che va affrontata” – conclude.

Foto repertorio