Corruzione elettorale, indagato: “Mi sto preparando a Comunali a Bari”

Alcuni degli indagati nell’inchiesta sul presunto voto di scambio a Triggiano e Grumo Appula, nel Barese, si stavano anche preparando per le elezioni comunali di Bari del giugno prossimo. E’ quanto emerge dall’ordinanza firmata dal gip Paola Angela De Santis, che oggi ha portato a 8 arresti (uno in carcere e 7 ai domiciliari) e due divieti di dimora per corruzione elettorale.

Il gip riporta un messaggio audio inviato ad una donna, non indagata, da Armando De Francesco, considerato braccio destro di Sandro Cataldo, marito della dimissionaria assessora regionale Anita Maurodinoia, che è indagata. Il messaggio audio recuperato dagli inquirenti risale al 28 maggio del 2021 e, secondo il gip, mostra i piani di De Francesco per le comunali baresi del 2024: “Mo’ però mi sto preparando, ecco perchè sto facendo questo fatto dell’ente di formazione, dei docenti, dei tutor perchè questa gente mi dovrà tutta rispondere con dei voti… Mancano tre anni ma io sto già in campagna elettorale”.