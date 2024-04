Incidente sul Gargano, morto 19enne: ferita 16enne

Un 19enne è morto e una 16enne è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Vieste, nel Foggiano. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il 19enne era alla guida di una Ford Fiesta sulla litoranea Vieste-Peschici, in località Defensola, quando ha perso il controllo del mezzo finendo contro il muro di recinzione di un campo. Per il giovane non c’è stato nulla da fare. La 16enne invece è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo. Sul posto hanno operato vigili del fuoco e carabinieri.