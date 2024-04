Lavoro, Aeroporti Puglia cerca 80 nuovi addetti: per Bari e Brindisi

Nuove opportunità di lavoro negli aeroporti pugliesi in vista del periodo estivo. Sono stati infatti pubblicati i bandi che prevedono la selezione di addetti di scalo da destinare negli aeroporti di Bari e Brindisi. L’obiettivo è quello di potenziare gli organici in vista della stagione estiva con 80 addetti (40 su Bari e 40 su Brindisi) destinati a svolgere le funzioni di agente di rampa, addetto al check-in, addetto all’imbarco o addetto al lost & found e biglietteria. Tra i requisiti specifici per accedere alla selezione rientrano, tra gli altri, il diploma di scuola secondaria di II grado, il livello B1 di conoscenza della lingua inglese scritta e parlata e la disponibilità a lavorare su turni (H24), inclusi week-end e festivi. I bandi completi sono disponibili al seguente link.