Omicidio Capriati, comitato in prefettura: “Massima attenzione”

Si è riunito questa mattina il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in seguito all’omicidio di Lello Capriati. “Abbiamo confermato e rafforzato la necessità che già c’era in questi giorni di controllo di tutta la città, di controllo come attività preventiva – ha detto il prefetto Francesco Russo – Sono in corso le attività di polizia giudiziaria, attività per assicurare alla giustizia i responsabili e per prevenire qualsiasi ulteriore episodio. Con l’impegno straordinario da parte di tutte le forze di polizia e l’intento di fare comprendere la presenza di tutte le divise e le forze di polizia. Stamattina abbiamo fatto il punto della situazione, le istituzioni sono tutte schierate e compatte per garantire alla città il massimo della sicurezza. Chiediamo la collaborazione di tutti, di segnalare alle forze di polizia. Stiamo agendo a 360 gradi, è stata attenzionata tutta la città e c’è la massima attenzione e non è un modo di dire”.