Sicurezza alimentare in Puglia, i Nas Taranto chiudono 12 attività

Oltre 200 chili di prodotti dolciari privi di tracciabilità. È quanto sequestrato dai carabinieri del Nas (Nucleo Antisofisticazioni) di Taranto in seguito all’ispezione in 61 imprese del settore alimentare, con particolare attenzione in merito ai prodotti da forno e al settore dolciario. In totale, sono 32 strutture in cui sono state rilevate irregolarità, oltre il 50%. Più nel dettaglio, i controlli, hanno portato alla contestazione di oltre 15 violazioni amministrative, per un totale di circa 20mila euro di sanzioni pecuniarie. Nel corso delle verifiche sono stati individuati 250 chili di prodotto dolciari e materie prime privi di qualsiasi informazione inerente alla tracciabilità alimentare, per un valore di oltre 5mila euro. I prodotti sono stati sequestrati. Inoltre, a causa di gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali, sono stati disposti anche 12 provvedimenti di chiusura o sospensione delle attività commerciali e produttive. In questo caso il valore economico sarebbe superiore ai 5 milioni di euro.

Foto repertorio