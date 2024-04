Ventenne leccese morto in Olanda: “Era solo in stazione”

Alessio Giannaccari, il 20enne leccese trovato morto lo scorso marzo vicino ai binari della stazione metro Holendrecht di Amsterdam, era solo quando è entrato nel varco della stazione e nei minuti in cui vi è rimasto non ci sarebbe stato alcun incontro. E’ quanto emergere dai filmati di alcune telecamere di sicurezza della stazione olandese che avrebbero ripreso il giovane salentino mentre entra in stazione e poi si dirige in un punto lontano dalla fermata della metro.

Sono le ultime immagini che lo ritraggono in vita e che stanno portando gli investigatori olandesi ad escludere il coinvolgimento di altre persone. Il giovane potrebbe essere stato investito da un treno. Ora si avanzano le ipotesi di un gesto volontario o di una tragica fatalità. Alessio ad inizio anno si era trasferito in Olanda dove da poco aveva trovato posto come cameriere in un ristorante. Le autorità olandesi intanto hanno dato il via libera alla restituzione della salma ai familiari. L’arrivo in Salento è previsto in questo fine settimana.