Verso Bari – Cremonese. Iachini: “Vogliamo fare una grande partita”

Impegno sulla carta proibitivo quello che attende il Bari. Gli uomini di Iachini dovranno misurarsi con la Cremonese di Giovanni Stroppa, attuale quarta forza del campionato di serie B. Bari Cremonese, gara valevole per la trentaduesima giornata del campionato di serie B, si disputerà domani sera allo stadio “San Nicola” con fischio d’inizio alle ore 20.30.

L’AVVERSARIO – L’Unione Sportiva Cremonese, meglio conosciuta come Cremonese, è una società calcistica italiana fondata il 24 marzo 1903. La squadra ha disputato otto campionati di massima serie. Oltre a vari titoli vinti nelle serie minori nazionali, in campo internazionale vanta la vittoria della Coppa Anglo-Italiana 1992-1993. Figura al 31º posto nella graduatoria dei club italiani per tradizione sportiva, al 46º nella classifica perpetua della Serie A e al 21º in quella della Serie B. Sono degni di nota i colori sociali del club, il grigio e il rosso, da cui l’appellativo di grigiorossi per designare i calciatori cremonesi.

LA STORIA – I precedenti tra Bari e Cremonese sono 45 con 18 vittorie biancorosse, 19 pareggi e 8 successi lombardi. Nel capoluogo pugliese si sono disputate 23 gare ed il bilancio è nettamente favorevole ai padroni di casa con 14 vittorie contro le 2 affermazioni dei grigiorossi, mentre 7 sono stati i pareggi. L’ultima vittoria casalinga dei galletti contro i grigiorossi è datata 19 settembre 2017: in quell’occasione i pugliesi si imposero per 1-0 grazie ad una rete di Improta.

I DOPPI EX – Diversi i calciatori che hanno vestito entrambe le maglie. Ricordiamo: Gaetano Castrovilli, Adriano Montalto, Luca Tabbiani, Vittorio Parigini, Giulio Drago, Roman Macek, Filippo Porcari, Alessandro Crescenzi, Simone Salviato, Onofrio Loseto, Edi Bivi, Emanuele Terranova, Claiton dos Santos Machado, Alessandro Mannini, Luigi Garzya, Claudio Sclosa, Gabriele Aldegani, Emanuele Brioschi, Leandro Greco, Innocenzo Donina, Ivan Rizzardi, Mattia Collauto, Giuseppe Gemiti, Denis Godeas, Marcello Grassi, Giuseppe Galluzzo, Bruno Mazza e Alessio Brogi. Ex del match saranno Luca Marrone e Giacomo Quagliata nella Cremonese. Tra i tecnici che hanno allenato entrambe le squadre menzioniamo: Vincenzo Torrente e Gaetano Salvemini.

LE PAROLE DEI MISTER – A proposito di tecnici, ecco le dichiarazioni pre gara del tecnico del Bari, Beppe Iachini: “La Cremonese è una squadra molto forte, ma vogliamo fare una grande partita. Per riuscirci, dovremo essere compatti, aggressivi e bravi nelle letture della gara per mettere in pratica quello che abbiamo preparato. Dobbiamo ripartire dall’esultanza della squadra dopo il gol di Pucino a Modena: deve essere la molla per far scattare qualcosa dentro perché è la dimostrazione del fatto che la squadra ha voglia di fare. Al nostro percorso nelle ultime gare è mancato solo il gol perché a livello di costruzione e di occasioni da gol ci siamo”.

Iachini si è poi soffermato sui singoli: “Maiello sta sempre meglio, ma in questo momento abbiamo Benali che sta vivendo un ottimo periodo. Dorval è influenzato e vedremo se recupererà in tempo. Diaw andrà monitorato, dopo la rifinitura faremo un punto con lo staff medico. Stesso discorso per Aramu: dobbiamo capire quanti minuti hanno nelle gambe”.

In casa Cremonese, ha parlato il tecnico Giovanni Stroppa: “A Bari l’ambiente sarà ancora più caldo visto che la squadra si trova in una situazione difficile rispetto agli obiettivi di inizio stagione. Ma abbiamo già superato episodi simili, dobbiamo essere consapevoli delle difficoltà che ci aspettano e bravi a portare gli episodi dalla nostra parte”.

PROBABILI FORMAZIONI:

BARI: Brenno, Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci, Maita, Benali, Lulic, Sibilli, Morachioli, Puscas. All.: Iachini.

CREMONESE: Jungdal, Antov, Ravanelli, Bianchetti, Zanimacchia, Collocolo, Castagnetti, Johnsen, Sernicola, Vazquez, Coda. Allenatore: Stroppa.

Arbitrerà la gara il signor Alberto Santoro della sezione di Messina. Gli assistenti saranno Pasquale De Meo della sezione di Foggia e Thomas Miniutti della sezione di Maniago. Quarto ufficiale sarà Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco, mentre al VAR ci sarà Paolo Mazzoleni (Bergamo), coadiuvato dall’ AVAR Lorenzo Maggioni (Lecco).

Foto Ssc Bari