A Bari il convegno “I senza fissa dimora: vite da sostenere”

Restare vicino a chi vive al margine. È questo uno degli obiettivi del convegno che si svolgerà sabato 6 aprile, dalle ore 9.30 alle 12.30, presso l’Archivio di Stato di Bari (in via Pietro Oreste 45). Il convegno, dal titolo “I senza fissa dimora: vite da sostenere” è organizzato dal Comune di Bari in collaborazione con l’Arcidiocesi di Bari-Bitonto, l’AMCI – Associazione Nazionale Medici Cattolici Italiani, il Centro Italiano Femminile Metropolitano di Bari e la sezione di Bari dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani, con il patrocinio di diverse associazioni di volontariato.

L’incontro rappresenterà un momento di dialogo e confronto tra istituzioni e numerose realtà che operano sul territorio, per richiamare l’attenzione e riflettere sulle azioni da attuare su un tema, quello delle persone senza fissa dimora, di portata globale. L’evento sarà aperto dai saluti istituzionali del presidente della Commissione consiliare Cultura e Università del Comune di Bari Giuseppe Cascella, del direttore dell’Archivio di Stato di Bari Adriano Buzzanca, della responsabile dell’associazione Crocerossine d’Italia Onlus sezione di Bari Grazia Andidero, del presidente AMCI sezione di Bari-Bitonto Michele Montinari e della presidente della commissione Albo Odontoiatri OMCeO di Bari Belinda Guerra.

Il programma dell’incontro prevede, poi, gli interventi del presidente nazionale AMCI Filippo Boscia, della presidente del Tribunale per i Minorenni di Bari Valeria Montaruli, del presidente della Commissione consiliare Welfare del Comune di Bari Domenico Scaramuzzi, della presidente UGCI Bari Maria Laura Basso, di Raffaele Filotico (clinica dermatologica dell’Università di Bari), della vicepresidente nazionale dell’associazione Crocerossine d’Italia Onlus Santa Fizzarotti. A moderare il dibattito, la presidente del Centro Italiano Femminile Metropolitano di Bari Cristina Maremonti.

A seguire, un confronto a più voci tra Giuseppe Gabrielli (Comunità di Sant’Egidio), Michele Tataranni (InConTra, associazione per l’assistenza ai senza fissa dimora e alle famiglie indigenti) don Mario Persano, presidente Opera San Nicola OdV Valenzano, don Antonio Stizzi (ufficio pastorale Salute Diocesi Bari-Bitonto) Tommaso Cozzi (ufficio Mondo sociale e Lavoro Diocesi Bari-Bitonto) don Franco Lanzolla (segretario commissione pastorale Famiglia e vita della Conferenza Episcopale Pugliese), don Vincenzo D’Angelo (parroco Cuore Immacolato di Maria), don Giovanni De Robertis (vicario Episcopale per le periferie), Enzo Limosano (associazione Medici col camper), Assunta De Santis (Universo Salute – Opera Don Uva Bisceglie). Le conclusioni saranno affidate a Loredana Battista, consigliera incaricata per le politiche di contrasto all’emergenza sanitaria trasfusionale.