Artisti più ricchi e influenti al mondo. La classifica di Forbes.

Passione, talento e fortuna sono sicuramente i principali ingredienti del successo di un artista. Ma la fama non è sufficiente, fare i cantanti è un vero e proprio lavoro, e lo è da sempre: prima pagato dal clero, poi dai nobili e infine dal mercato discografico.

Oggi sono diversi i cantanti realmente molto ricchi. La loro ricchezza però non proviene più esclusivamente dalla vendita fisica degli album, ma dal digitale e quindi i download e gli streaming sono diventati il mezzo principale di diffusione e guadagno.

Sostanzialmente i cantanti ricevono una piccola percentuale dalle piattaforme di streaming ogni volta che un loro brano viene ascoltato. La somma è molto esigua, ad esempio il più “generoso” con gli artisti che performano sulla loro piattaforma è Apple Music, che fa guadagnare 0.009 euro per ogni streaming, YouTube Music ne elargisce 0.0072 e Spotify paga 0.003 euro per ogni stream.

Immaginiamo però che i più famosi artisti hanno milioni o anche miliardi di click e ascolti. Guadagno ancor maggiore si ha dai concerti con biglietti sold out in pochissimi minuti anche a prezzi stratosferici.

Il prezzo più alto che in assoluto è stato pagato per un biglietto è stato per assistere all’Ahmet Ertegun Tribute Concert nel 2007, concerto di beneficenza in cui c’era la reunion dei Led Zeppelin, alla O2 Arena di Londra. Il costo iniziale del biglietto era di 250 euro, ma il secondary ticketing è riuscito a far arrivare il prezzo di un singolo biglietto a 14.000 dollari.

Ma per effettivamente capire quanto può arrivare a guadagnare un cantante, bisogna considerare altri fattori, come i diritti d’autore, i contratti pubblicitari, le sponsorizzazioni, le linee di abbigliamento, i profumi, i libri, i film e le serie tv in cui appaiono o che producono.

Stando ai dati dello scorso anno, secondo Forbes, al primo posto dei cantanti più ricchi al mondo c’è Jay Z, con un patrimonio di 2,5 miliardi di dollari. Nell’ultimo anno non è uscito nessun album e non c’è stato alcun tour, ma Jay-Z continua a guadagnare anche grazie al suo champagne Armand de Brignac e al cognac D’Usse .

Subito dopo abbiamo l’amatissima Rihanna con 1,4 miliardi di dollari. Ad oggi è al secondo posto della classifica dei cantanti più ricchi del pianeta soprattutto grazie al successo della linea di cosmetici Fenty Beauty. Rihanna ha anche una partecipazione del 30% nella linea di lingerie Savage x Fenty, che ha raccolto fondi per una valutazione di $ 1 miliardo nel febbraio 2021.

A seguire troviamo Madonna con 575 milioni di dollari. Una delle migliori dive pop di tutti i tempi che pare nell’arco di tutta la sua carriera possa avere incassato fino a 1,2 miliardi di dollari.

Subito sotto il podio Taylor Swift con 570 milioni di dollari. Nel 2008 il singolo “Love Story”, nell’album “Fearless”, è diventato la canzone country più venduta della storia e nel 2011 è entrata nel Guinness World Record per “la più veloce vendita digitale” con “Speak Now” e per il maggior numero di canzoni in classifica simultaneamente di un’artista donna.