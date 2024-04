Bari, Conte a sostegno di Laforgia: “Basta con il fare finta di nulla”

“Noi non accettiamo mancanze di rispetto e nessuno può permettersi di dire che il Movimento Cinque Stelle è sleale”. Così il presidente dei Cinque Stelle, Giuseppe Conte, durante un incontro con la stampa questa mattina a Bari. “Mercoledì scorso avevo avvertito Schlein che la situazione su Bari si stava compromettendo e che se ci fossero state nuove inchieste non avremmo continuato con le Primarie. Fare finta di nulla non è possibile. Se c’è qualcuno che fa finta di nulla noi non ci stiamo. Laforgia è un candidato autorevole, serio, è un segno di rinnovamento e ha tutte le caratteristiche per rimanere in gara. Il Pd invece si è limitato a designare il capo di gabinetto della giunta uscente. Ora bisogna dare un segno di un forte rinnovamento con presidi di legalità che pretenderemo. Se il Pd non ci vuole ce ne faremo una ragione. Invito il Pd a non agire in modo scomposto. Io avevo chiesto al Pd perché Laforgia non poteva essere candidato, per noi rimane il nostro candidato”.