Bari, dopo l’arresto il prefetto sospende il sindaco di Triggiano

Il Prefetto di Bari, con provvedimento in data 5 aprile 2024, sussistendo le condizioni previste dall’articolo 11, comma 2, del D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, ha dichiarato, a norma del successivo comma 5 del medesimo articolo, la sospensione di diritto dalla carica di Sindaco del Comune di Triggiano e da ogni altra carica connessa, di Antonio Donatelli sul quale pende una misura cautelare restrittiva, adottata dall’Autorità Giudiziaria, per il presunto coinvolgimento nell’inchiesta relativa alla corruzione elettorale. Nell’ambito della stessa inchiesta è stato arrestato anche il marito dell’assessore Maurodinoia (dimissionaria), Sandro Cataldo e anche di un ex assessore di Grumo.

Foto Facebook