Bari, lavori al manto stradale: sottopasso Luigi di Savoia chiuso

Lavori per il rifacimento del manto stradale, per questa ragione, il sottopasso Luigi di Savoia resterà chiuso per una notte. Lo rende noto la ripartizione IVOP – Infrastrutture, viabilità e opere pubbliche. In particolare, secondo quanto previsto dall’ordinanza, dalle ore 22 di domenica 7 aprile alle ore 6 di lunedì 8 aprile, è stato istituito il divieto di transito veicolare nel sottopasso Luigi di Savoia, in piazza Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi (direzione verso via Carulli) e in via Carulli, nel tratto tra via De Giosa e corso Cavour. Le limitazioni al traffico si sono rese necessarie per consentire l’esecuzione dei lavori di rifacimento del manto stradale previsti nell’ambito dell’accordo quadro biennale per l’adeguamento e la sistemazione delle strade e dei marciapiedi nel territorio del Municipio I.