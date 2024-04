Notte fonda per il Bari: al San Nicola vince la Cremonese

Quando una stagione è stregata accade pure di prendere gol dopo 2 minuti con una clamorosa (quanto goffa) autorete. Iniziare in questa maniera una partita così delicata, contro un avversario quotato come la Cremonese, è stato sicuramente penalizzante per il Bari. La squadra di Iachini ha provato a cambiare la storia del match, senza riuscirci e mettendo ancora una volta in evidenza, i soliti limiti offensivi. A nulla sono valsi i cambi di Iachini: dopo un buon avvio di secondo tempo, la compagine biancorossa si è spenta dopo aver incassato il raddoppio di Collocolo. Inutile il gol nei minuti di recupero di Edjouma. Seconda sconfitta interna consecutiva per i galletti e lo spettro della serie C è sempre più incombente.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida alla Cremonese, mister Iachini deve rinunciare agli infortunati Matino, Kallon e Koutsoupias oltre allo squalificato Nasti. L’allenatore marchigiano schiera i suoi con il modulo 4-3-1-2: a centrocampo Maiello prende il posto dell’influenzato Benali che parte dalla panchina, mentre in attacco si rivede Diaw.

Nella Cremonese, il tecnico Giovanni Stroppa deve rinunciare a Bianchetti e Livieri. L’allenatore nativo di Mulazzano, schiera i suoi con il modulo 3-5-2: Coda parte dalla panchina, spazio a Tsadjout dal primo minuto.

PRIMO TEMPO: Pronti via e la Cremonese passa subito in vantaggio al minuto 2: Sernicola prova un assist in area piccola, trovando la sfortunata deviazione di Maiello che beffa Brenno. Reagisce subito il Bari al minuto 4 con Diaw che impegna Jundal.

Ancora biancorossi pericolosi al minuto 7 con Morachioli, ma la sua conclusione viene deviata in corner. Ribaltamento di fronte al minuto 9 e Vazquez impegna Brenno con un tiro telefonato. Al minuto 13 Sibilli serve l’accorrente Lulic che calcia da fuori area, ma Jundal para. Grande chance per la squadra di Stroppa al minuto 21 con Sernicola che, a pochi passi da Brenno, viene fermato da Di Cesare che è provvidenziale nel deviare in corner la conclusione del centrocampista grigiorosso.

Occasione per il Bari al minuto 25 con Morachioli che riesce a deviare un cross basso di Sibilli senza trovare la porta. Non accade più nulla sino al termine della prima frazione di gioco: si va al riposo sul risultato di 0-1 per gli ospiti.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con un cambio nel Bari: fuori Morachioli dentro Aramu. Biancorossi pericolosi al minuto 52 con Di Cesare che costringe Jundal alla respinta corta, poi è provvidenziale Tsadjout a salvare sulla linea. Al minuto 53 Sibilli manda di poco a lato di testa su ottimo cross di Ricci. Ci prova Tsadjout dalla distanza al minuto 60 ma Brenno è attento. La Cremonese trova il gol del raddoppio al minuto 65: Tsadjout semina Pucino e Aramu e serve a Collocolo il più semplice degli assist. Doppio cambio per Iachini al minuto 66: fuori Maita e Maiello, dentro Edjouma e Benali. Il franco-marocchino ci prova dalla distanza al minuto 71, ma Jundal para a terra. Cavalcata inarrestabile di Falletti al minuto 72, ma il suo tiro si infrange su Brenno in uscita. Cambia ancora Iachini al minuto 75: fuori Ricci e Diaw, dentro Dorval e Colangiuli. Squillo biancorosso al minuto 93 con Edjouma che indovina una grande conclusione al volo e batte Jundal. Non accade più nulla: Bari – Cremonese edizione 2023/24 è storia. Allo stadio “San Nicola” termina 1-2 per i grigiorossi.

PAGELLE: Pucino sbaglia tutto. Sprazzi di Diaw

Brenno 6, Pucino 4, Di Cesare 6, Vicari 5, Ricci 5 (75′ Dorval sv), Maita 5,5 (66′ Edjouma 6,5), Maiello 5 (66′ Benali 5,5), Lulic 5, Sibilli 5,5, Morachioli 5,5 (45′ Aramu 5), Diaw 6 (75′ Colangiuli sv)

Iachini 5

TABELLINO

Risultato finale: 1 – 2

Marcatori: 2′ Maiello aut. 65′ Collocolo 92′ Edjouma

Ammoniti: Maiello, Di Cesare, Vazquez, Antov, Tsadjout, Maita, Sibilli

Espulsi: nessuno

Tiri in porta: 6 – 5

Corner: 7 – 2

Spettatori: 17.328 spettatori (8.809 abbonati; 203 tifosi ospiti)

FORMAZIONI INIZIALI

BARI: Brenno, Pucino, Di Cesare (c), Vicari, Ricci, Maita, Maiello, Lulic, Sibilli, Morachioli, Diaw

Panchina: Pissardo, Benali, Bellomo, Achik, Guiebre, Zuzek, Edjouma, Colangiuli, Acampora, Puscas, Aramu, Dorval

CREMONESE: Jundal, Ravanelli (c), Collocolo, Sernicola, Ghiglione, Vazquez, Antov, Majer, Lochoshvili, Johnsen, Tsadjout

Panchina: Saro, Marrone, Pickel, Falletti, Ciofani, Buonaiuto, Afena-Gyan, Castagnetti, Abrego, Quagliata, Coda, Zanimacchia

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Alberto Santoro della sezione di Messina. Assistenti: Pasquale De Meo della sezione di Foggia e Thomas Miniutti della sezione di Maniago. Quarto ufficiale: Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco. VAR: Paolo Mazzoleni (Bergamo), coadiuvato dall’ AVAR Lorenzo Maggioni (Lecco).

Foto ssc Bari