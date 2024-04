Il premio “Laudato Medico 2024” nella categoria oncologia è stato assegnato alla dottoressa Stefania Stucci del Policlinico di Bari. Il riconoscimento dell’associazione Europa Donna arriva attraverso i voti assegnati dai pazienti, la dottoressa Stucci fa parte dell’equipe dell’unità operativa diretta dal prof. Camillo Porta e della Breast care unit dell’azienda ospedaliero universitaria barese. “Il premio – ha commentato la dottoressa Stucci – è frutto del riconoscimento da parte delle pazienti di quella che noi chiamiamo ‘umanizzazione delle cure’ . Questo ci rende merito della consapevolezza di dover conciliare nella nostra pratica clinica competenza professionale ed empatia durante l’ intero percorso di diagnosi e terapia del tumore della mammella. Ringrazio le pazienti, l’associazione Europa Donna e tutti gli operatori della Breast care unit del Policlinico di Bari e dell’unità operativa di oncologia medica universitaria”.

La Brest unit del Policlinico di Bari, coordinata dal prof. Marco Moschetta, è composta da un team multidisciplinare con più di 50 specialisti di 13 unità operative. Nell’ultima edizione del Programma Nazionale Esiti (PNE 2023) presentato da Agenas sui dati 2022, il Policlinico di Bari si è confermato il primo centro di riferimento in Puglia per la senologia interventistica. Con 445 interventi chirurgici eseguiti e numeri in costante crescita anche nel 2023, con 473 biopsie stereotassiche 3D e 947 biopsie ecoguidate della mammella eseguite, per un totale di 41mila prestazioni senologiche totali. “Congratulazioni alla dottoressa Stucci, al prof. Moschetta e a tutti i professionisti della Breast Care Unit e dell’oncologia per il loro straordinario impegno nel fornire cure di altissima qualità e supporto ai pazienti. Continueremo a sostenere e promuovere l’eccellenza nelle cure oncologiche qui al Policlinico anche in spazi più adeguati”, ha concluso il direttore generale del Policlinico di Bari, Antonio Sanguedolce.