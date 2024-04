“Puntini in faccia e febbre”, bimbi a letto a Bari per la “V malattia”

In questi giorni si sta diffondendo nelle scuole la “V malattia”, scientificamente Parvovirus B19. Si tratta di una malattia nota anche come megaloeritema infettivo, caratterizzata da febbricola ed un esantema che inizia sulle guance (che sembrano schiaffeggiate) e si diffonde poi a tronco ed estremità. “Negli adolescenti – spiega il pediatra barese Antonio Di Mauro – può dare dolori alle gambe. Generalmente non richiede alcun trattamento anche se può durare qualche settimana. L’esantema si riaccende in caso di esposizione al sole o al calore. O anche dopo l’attività fisica”.

Il consiglio del pediatra è di stare tranquilli. “La malattia si trasmette tramite le secrezioni respiratorie, come il Covid e l’influenza. Bisogna fare attenzione però alle donne incinta: il parvovirus per una mamma in attesa è una “brutta bestia””. (foto repertorio)