Schlein a Bari: “Noi a sostegno di Leccese per il futuro della città”

“Confermo la nostra fiducia e il nostro supporto a Vito Leccese, è una persona perbene, specchiata, si è sempre messa al servizio della sua comunità con competenza e generosità”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, dal palco dell’iniziativa ‘Andiamo’ a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra di Bari (sostenuto anche dal Pd), Vito Leccese.

“Siamo al tuo fianco – ha detto rivolgendosi a lui – e pronti a sostenerti in questa sfida per il futuro della città. Ti dico che siamo pronti a sostenerti anche se vorrai tentare la strada dell’unità dialogando con Michele Laforgia (l’altro candidato, ndr) per sanare una spaccatura che loro hanno creato”.

“Noi – ha detto – a differenza di altri abbiamo lavorato per l’unità, anche ieri all’altro candidato (Michele Laforgia, ndr) abbiamo proposto di fare entrambi un passo indietro per fare un passo in avanti, ma la risposta è stata negativa da parte di chi aveva già architettato conferenze stampa in luoghi confiscati alla mafia grazie al Pd”. “Per me – ha aggiunto – l’avversario è questa destra, questo governo, Giorgia Meloni. Abbiamo bisogno – ha aggiunto Schlein – di una politica che guardi più alle prossime generazioni che alle prossime elezioni o ai sondaggi. Far saltare le primarie a tre giorni dal voto è una sberla per le persone perbene che domenica si preparavano a votare per Vito (Leccese, ndr) o per Michele (Laforgia, ndr) ed è un’illazione che i due candidati si potessero avvalere di metodi non corretti”. Schlein ha precisato di non accettare “il pregiudizio che chi abita a Bari vecchia non sia in grado di esprimere un voto libero”.