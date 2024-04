Scontro tra bus a Roma, almeno 7 feriti: tra loro una neonata

È di almeno 7 feriti il bilancio di un incidente avvenuto a Roma che ha coinvolto un mezzo Tpl e uno dell’Atac. Tra i feriti anche una neonata, di appena due mesi. Secondo le prime ricostruzioni emerse in seguito al sopralluogo effettuato nell’immediato, il bus della Roma Tpl, linea 998, avrebbe urtato il mezzo dell’Atac, linea 913, finendo poi su un marciapiede.

Nello scontro sarebbero rimasti feriti diversi passeggeri, due sul bus dell’Atac e cinque su quello Roma Tpl, compresa la neonata trasportata al Policlinico Gemelli in codice rosso, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Secondo quanto emerso, il conducente della Roma Tpl avrebbe perso il controllo del mezzo, ma sono in fase di accertamento le cause. Lo scontro si è verificato vicino al capolinea di Monte Mario, in via Cesare Castiglioni. Contusi circa una decina di passeggeri.

Sul posto è presente la polizia municipale che si sta occupando dei rilievi e sottoporrà i conducenti ad alcol e narco test. “Sto seguendo con apprensione l’incidente di Monte Mario che ha visto coinvolti un mezzo Atac, due di Roma Tpl e due veicoli privati – ha commentato il sindaco Roberto Gualtieri – in attesa di capire le dinamiche dell’incidente, voglio esprimere tutta la mia vicinanza e quella della città ai feriti e alle persone coinvolte” – ha concluso.