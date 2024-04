Sicurezza stradale, Bari i “Segnali” sono… del “futuro”

Giovedì 4 aprile, a partire dalle 17, i volontari dell’associazione aMichi di Michele Visaggi Odv, in collaborazione con l’amministrazione comunale, presenteranno i 14 “Segnali del futuro” realizzati dai giovani studenti dell’istituto comprensivo “Nicola Zingarelli-Anna Frank” nell’ambito di un progetto sulla sicurezza stradale, installati nel parco 2 giugno di Bari. Fortemente voluta dal comandante della polizia locale, generale Michele Palumbo, l’iniziativa è il risultato di un corso tenuto l’anno passato dai volontari dell’associazione aMichi, che ha coinvolto 124 alunni di quarta elementare, i quali hanno dato spazio alla loro fantasia, arrivando a trasferire le proprie emozioni in qualcosa di concreto. Al termine del progetto ogni studente ha realizzato un elaborato che affrontava varie tematiche: tra questi, 14 sono stati selezionati e sono poi diventati veri e propri segnali stradali realizzati su forex, che ora andranno ad arredare il parco.

“Da quello che è stato un evento nato sui banchi scuola – spiega Francesco Visaggi, vicepresidente dell’associazione aMichi – siamo riusciti ad ampliarlo sino a creare arredo urbano per il parco 2 Giugno, rendendo fruibile a tutti. È stato un bellissimo percorso in cui dalla sensibilizzazione sulla sicurezza stradale abbiamo realizzato un prodotto finale che è poi diventato di tutta la comunità, creando così un circolo virtuoso”. Durante la manifestazione, insieme ai volontari dell’associazione da anni impegnata nella prevenzione stradale, saranno presenti la dirigente scolastica dell’IC “Nicola Zingarelli-Anna Frank” dott.ssa Manuela Baffari, il comandante della polizia locale, Michele Palumbo, l’assessora comunale alle Politiche educative e giovanili, Pubblica istruzione, Università e Ricerca e Fondi comunitari, Paola Romano, la consigliera del Municipio 2 Alessandra Abbatescianni e Andrea Sibillano e Luca Lombardo di “Sii felice, sei a Bari”. Parteciperanno anche gli alunni delle classi prime della primaria della scuola Anna Frank che intoneranno il jingle “Siamo tutti aMichi” e i ragazzi delle classi secondarie di primo grado della Zingarelli che intoneranno il “Regorap”. Centrale invece sarà il momento in cui saranno scoperti i segnali e la premiazione di chi ha partecipato al progetto.