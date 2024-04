Paura a Bari, in particolare in via Giovanni Laterza dove in mattinata, intorno alle 10, è divampato un incendio in un centro estetico. Le fiamme hanno riguardato in particolare il centro “Il Velo di Maya”. Sul posto immediato l’intervento dei vigili del fuoco. Ancora ignote le cause che hanno portato all’incendio. Tanta la paura tra passanti e clienti che si sono dati alla fuga. Non si registrano feriti.