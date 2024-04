Ai baresi piace il Tulipark: “Un’ora piena di colori”

Ha aperto da soli pochi giorni e già ha conquistato i baresi. Nel weekend di Pasqua ha registrato un boom di presenze con famiglie e bambini entusiasti del Tulipark, un angolo di natura vicino ad un luogo simbolo di Bari: lo stadio San Nicola. Un giardino olandese che permette ai baresi di uscire dalla caotica routine quotidiana e rilassarsi in un uno spazio all’aperto con un panorama unico. L’area si estende su 24mila mq su cui sono stati piantumati 120mila tulipani di 78 varietà diverse.

“Vale la pena visitarlo per passare un’ oretta piena di colori”, racconta infatti una cittadina che ha visitato il parco a tema. “Bisogna premiare l’iniziativa – precisa un’altra visitatrice – e anche l’idea di aver voluto creare qualcosa di diverso che potesse riunire una famiglia, un gruppo di amici una coppia, chiunque”. E un’altra ancora spiega che il Tulipark “è davvero ben gestito e ben realizzato. Insomma esperienza davvero piacevole”

Alla nuova area verde di Bari si accede con un biglietto d’ingresso di 8 euro con il quale si ha diritto alla raccolta di tre tulipani. Poi si può accedere nella zona relax, dove è possibile pic-nic o far giocare i bambini. il Tulipark è aperto tutti giorni, compresi i festivi dalle 9 alle 18.

E proprio sul costo del biglietto non mancano un po’ di critiche, considerato troppo esoso soprattutto per le famiglie. C’è inoltre chi ritiene troppo “povera” la zona dei giochi per i più piccoli: “Sarebbe bello vederla allestita con più giostrine, così che la visita al Tulipark possa durare molto più di un’ora”.