Bari, ancora nessun futuro per l’ex Mitiladriatica: bando deserto

Nessuna domanda per il rudere dell’ex Mitiladriatica, sul lungomare di Santo Spirito. Anche il secondo bando è andato deserto. Il canone annuo posto a base di gara era di 10.964,95 euro e la durata della concessione era compresa tra un minimo di 15 e un massimo di 20 anni. La ripartizione Urbanistica ha deciso di effettuare una valutazione sul prossimo bando, anche contattando il Demanio, in modo da capire come rendere più appetibile il bando o trovare una alternativa per il futuro dell’ex Mitiladriatica.

Il Comune sull’ex Mitiladriatica ha redatto anche uno studio di fattibilità, proponendo la realizzazione di una struttura concepita per ospitare l’attività in concessione (verosimilmente bar / ristorazione) e i servizi annessi (superficie coperta metri quadri 275 circa), con piantumazione di essenze verdi; un’area polifunzionale dedicata all’attività sportiva da spiaggia (superficie 310 metri quadri circa); due pontili per facilitare l’accesso al mare; un’area a parcheggio con pavimentazione drenante e piantumazione di tamerici al fine di mitigarne l’impatto (superficie 700 metri quadri circa); pavimentazioni esterne (superficie di pertinenza 1.700 metri quadri). Prevista anche la realizzazione (a carico del Comune) di una pista ciclabile in conglomerato bituminoso.