Bari, dal San Paolo al Libertà per gettare i rifiuti: “Scempio”

Disagi quotidiani a Bari, in particolare nel quartiere Libertà dove ormai ogni giorno, cittadini non residenti in zona, gettano la spazzatura per strada, a ridosso dei bidoni, rendendola una vera e propria discarica a cielo aperto. Accade in via Pagano, angolo largo Crispi. A denunciarlo un cittadino. “Tutti i giorni vengono dal San Paolo (dove è in vigore il porta a porta, ndr), da via Bruno Buozzi – specifica il cittadino – aprono il cofano, lasciano i bustoni e se ne vanno. Urge intervenire, è uno scempio” – ha concluso.