Elezioni, Salvini: “A Bari con un candidato Lega vinceremo”

“Oggi sono a Torino, domani sarò a Bari, coincidenze perché erano appuntamenti organizzati da tempo. In Piemonte conto che la Lega abbia un eccellente risultato, e a Bari conto che dopo anni, anni e anni di sinistra con Decaro e Emiliano, il centrodestra con una candidatura della Lega vinca anche a Bari. Ma – ha ribadito il vicepremier – non per le inchieste, non per le sparatorie, non per le famiglie mafiose, non per il voto di scambio. Su quello lascio lavorare i giudici e i giornalisti”. Così il leader della Lega Matteo Salvini, interpellato dai giornalisti a Torino sui guai giudiziari che stanno coinvolgendo il partito democratico in Puglia e in Piemonte.