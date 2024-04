Grave incidente nella notte a Bari, morto motociclista

Incidente questa notte intorno alle 3 sulla provinciale Ceglie-Adelfia. Per cause in corso di accertamento un motociclista di 34 anni, residente ad Adelfia, è finito fuori strada ed è morto sul colpo. Sul posto 118 e Polizia Locale. La polizia giudiziaria ha sequestrato il mezzo ed eseguito gli accertamenti urgenti. La strada è stata chiusa al traffico per due ore.