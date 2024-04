Mostre FAI, a Bari aperto al pubblico il sottotetto del Piccinni

Musei e spazi della cultura aperti al pubblico anche a Bari in occasione delle domenica FAI. Domani, domenica 7 aprile, la delegazione FAI di Bari, per l’occasione, organizza una visita al progetto visivo del maestro Giuseppe Caccavale, “La libertà italiana nella libertà del mondo”, situato all’ingresso del Teatro Piccinni, nell’androne di Palazzo di Città. L’installazione riproduce due storiche frasi: la prima pronunciata da Benedetto Croce durante la sua relazione introduttiva al Congresso di Bari dei Comitati di Liberazione Nazionale, che si svolse il 28 e il 29 gennaio del 1944 nel Teatro Piccinni, la seconda da Aldo Moro nel corso della cerimonia del 20° anniversario del Congresso dei CLN, nel 1964. I visitatori saranno accompagnati dal maestro Caccavale, da Theo Etrillard, collaboratore parigino del maestro, e da alcuni allievi dell’Accademia di Belle Arti di Bari, che illustreranno i quattro pannelli del progetto visivo, inaugurati lo scorso 29 gennaio in occasione dell’80° anniversario del Congresso, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Nello spazio espositivo dell’ex Tesoreria comunale saranno, inoltre, esposti gli “spolveri” utilizzati per il progetto: un’antica tecnica di riporto delle figure e delle forme sui muri, disciplina che da trent’anni Giuseppe Caccavale ha tradotto nell’arte contemporanea. Il programma dell’iniziativa FAI di domenica 7 aprile proseguirà, poi, con la visita straordinaria del sottotetto del Teatro Piccinni, una struttura lignea risalente all’epoca della costruzione del Teatro, inaugurato nel 1854. I locali restaurati di circa 400 metri quadri erano un tempo utilizzati come deposito in cui venivano stoccati materiali di scena, costumi e altri oggetti utilizzati per le rappresentazioni teatrali. Partenze programmate per le visite alle ore 9.30, 10.15, 11.00, 11.45, 12.30. Il contributo richiesto è a partire da 5 euro per gli iscritti FAI e da dieci euro per i non iscritti. Prenotazione obbligatoria presso i Punti FAI di Bari. Pagina web delegazione FAI di Bari: https://fondoambiente.it/luoghi/rete-fai/delegazione- fai-di-bari.