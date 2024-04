Prevenzione, all’Istituto tumori di Bari visite e consulenze gratuite

L’Istituto Tumori di Bari partecipa alla nona edizione dell’(H) Open Week sulla Salute della Donna, l’iniziativa del network ‘Bollini Rosa’ per promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura della salute femminile. Dal 18 al 24 aprile sarà possibile per le pazienti oncologiche accedere gratuitamente a servizi clinici, diagnostici e informativi di diverse aree specialistiche.

«Il nostro Istituto – spiega il direttore generale dell’Istituto Tumori di Bari, Alessandro Delle Donne – è stato premiato per tre bienni di fila con tre Bollini Rosa, il massimo riconoscimento possibile per chi destina un’attenzione particolare alle patologie femminili, e pertanto non poteva mancare questo appuntamento nazionale così importante. Sarà una settimana in cui le pazienti oncologiche che potranno sperimentare gratuitamente una serie di servizi, come per esempio le consulenze nutrizionali, i colloqui con le psicologhe, le sedute di fisioterapia, che rappresentano un essenziale supporto alle cure perché migliorano il benessere psico-fisico delle pazienti. Il tumore, infatti, non si cura solo con la chemioterapia ma anche con interventi mirati a potenziare la risposta del fisico e della mente alle stesse terapie».

Questi i servizi disponibili:

Per la ginecologia oncologica:

Consulenze telefoniche su prevenzione dei tumori ginecologici, tumori ginecologici eredo-familiari, preservazione della fertilità in oncologica. Tel. 080.5555555 nei giorni 18, 19, 22 e 23 aprile, dalle 9 alle 12.

Visite ed ecografie ginecologiche nei giorni 19 a 23 aprile, dalle 9 alle 13. Obbligatoria la prenotazione all’indirizzo urp@oncologico.bari.it. Disponibili 12 visite con ecografie al giorno.

Per il servizio di psiconcologia

Evento ‘Incontrarsi: meditazione fra suoni e colori’. Incontro con lo psicologo e il musicoterapeuta. 18 aprile, dalle 11 alle 13. Evento aperto a max 15 pazienti

Evento ‘Cicatrici: guarire dalla ferita nel corpo e nel cuore. Incontro con lo psicologo, il chirurgo, il fisiatra’. 19 aprile, dalle 11 alle 13. Evento aperto a max. pazienti.

Forest Therapy. Passeggiata e attività fisica adattata nel bosco. 20 aprile, dalle 9.30 alle 11.30, foresta di Mercadante.

Per il servizio di nutrizione clinica

Consulenze nutrizionali con valutazione della composizione corporea, antropometria e bioimpedenziometria. Consulenze su sana e corretta alimentazione e stile di vita, con un focus su dieta e tumore. Prenotazione obbligatoria su nutrizioneclinicaoncologico@gmail.com, per un max di 15 pazienti.

Per la medicina fisica e riabilitazione.

Seduta di fisioterapia per ginnastica ipopressiva per il pavimento pelvico. 23 aprile, dalle 10.30 alle 12.30. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail d.bafunno@oncologico.bari.it per max 15 pazienti.

Per il centro antifumo

Consulenza con la psicologa per smettere di fumare. 24 aprile dalle 8 alle 14. Prenotazione obbligatoria a d.bafunno@oncologico.bari.it

Per ulteriori dettagli sui posti disponibili, i contatti, le modalità di prenotazione è possibile consultare www.bollinirosa.it

(H) Open Week della Salute della Donna, organizzato in occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, è una iniziativa della Fondazione Onda ETS. In tutta Italia sono oltre 260 le strutture del network Bollino Rosa che hanno aderito all’iniziativa che offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi (in presenza e a distanza) nelle aree specialistiche di cardiologia, colonproctologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pneumologia, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia e nell’ambito dei percorsi dedicati alla violenza sulla donna.