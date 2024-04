Scontro tra auto e camion nel Brindisino, chiusa statale 7

Sono ancora in fase di accertamento le dinamiche relative a un incidente stradale avvenuto poco fa sull statale 7 “Via Appia”, nel Brindisino, sulla carreggiata in direzione Brindisi attualmente chiusa a Francavilla Fontana. L’impatto, secondo quanto emerso dalle prime verifiche, ha coinvolto un’autovettura e un mezzo pesante che sarebbero entrati in collisione. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata al km 680, e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.