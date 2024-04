A Bari la passerella del centrodestra, ma senza candidato

Scuola, lavoro e sviluppo. Il centro destra oggi a Bari per un incontro per e con il mezzogiorno. A un mese e mezzo dalle amministrative, Bari non ha ancora un candidato di centrodestra. Matteo Salvini, ministro ai Trasporti ha assicurato: “Mancano pochi giorni ancora e avremo il candidato che mette d’accordo tutti”. E sul “caso Bari”? Salvini è lapidario: “Non sono qui per commentare i fatti giudiziari. Siamo qui per parlare di trasporti, istruzione e lavoro”. A un mese e mezzo dalle elezioni, quindi, ancora fumata bianca. Almeno per momento, del candidato del centrodestra neanche l’ombra.

“Spero che le elezioni non slittino. Sicuramente quello che sta emergendo, leggendo le cronache dei giornali, non rende giustizia a una comunità straordinaria come quella pugliese e barese”, ha aggiunto Salvini, a margine dell’evento ‘Volare Italia’ organizzato dalla Lega a Bari. A chi gli chiedeva se il Comune di Bari sarà commissariato, Salvini ha risposto: “Non lo so, chiedetelo al ministro Piantedosi. Io faccio il ministro delle Infrastrutture, mi occupo di portare l’alta velocità da Roma a Napoli a Bari”.