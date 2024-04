Bari, a Pane e pomodoro è già estate: spiaggia affollata

Tanta gente oggi ha affollato la spiaggia di Pane e pomodoro approfittando della bella giornata. Oggi i servizi igienici funzionavano mentre sono in corso i lavori di ristrutturazione per il campo di beach soccer.

“Non ci sono ancora i cartelli per i turisti per avvisarli per eventuali borseggiatori – denuncia Ottavio De Gregorio, del comitato Pane e pomodoro – secondo i nostri calcoli dall’ingresso centrale dalle ore 10 -12 sono entrate circa 3500 persone. Questa spiaggia resta il punto di riferimento della città”.