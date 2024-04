Carabinieri pugliesi morti, Emiliano: “Simboli unità nazionale”

“Sono caduti sul lavoro e in servizio in provincia di Salerno, sulla loro gazzella, il maresciallo Francesco Pastore e l’appuntato Francesco Ferraro, originari di Manfredonia e Montesano Salentino. Erano cittadini italiani e militari, morti sul posto di lavoro. Erano pugliesi come tanti appartenenti alle forze dell’Ordine e alle forze armate che tutti i giorni e tutte le notti vigilano sulla nostra sicurezza. Loro sono tra i più autentici simboli dell’unità nazionale. Esprimo alle loro famiglie il più sentito cordoglio a nome della Regione tutta”.

Sono le parole del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.