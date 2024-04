Cucina, ricca di vitamine e alleata del cuore: in tavola la rucola

Ricca di vitamine e alleata del cuore, in tavola oggi portiamo la rucola che, con il suo sapore “frizzante” e amarognolo, non solo offre un tocco particolare alle pietanze, ma è anche ricca di proprietà benefiche per l’organismo. Ma andiamo per gradi. In primis, la rucola è un concentrato di nutrienti essenziali, tra cui vitamina A, vitamina K, vitamina C, folati, calcio e potassio. Questi nutrienti sono fondamentali per mantenere la salute degli occhi, delle ossa e del sistema immunitario. Ma non solo, la rucola è infatti anche ricca di antiossidanti come beta-carotene e la luteina, che aiutano a combattere lo stress ossidativo nel corpo, riducendo il rischio di malattie croniche come il cancro e le malattie cardiache.

Inoltre, grazie al suo contenuto di potassio e nitrati, la rucola può aiutare a regolare la pressione sanguigna e a migliorare la salute cardiovascolare. Ma non è finita qui, oltre ad essere ricca di fibre la rucola ha note proprietà antinfiammatorie. Studi suggeriscono infatti che i composti presenti nella rucola possono contribuire a ridurre il rischio di malattie infiammatorie croniche. Ecco due ricette semplici e gustose per portarla in tavola.

Pasta con rucola, salmone e gorgonzola



Cuoci la pasta in abbondante acqua salata seguendo le istruzioni sulla confezione fino a quando non risulta al dente. Nel frattempo, in una padella grande, scalda l’olio extravergine di oliva e aggiungi l’aglio tritato. Fai cuocere a fuoco medio-basso fino a quando l’aglio diventa dorato. Aggiungi la rucola fresca alla padella e fai cuocere per circa 2-3 minuti, finché non appassisce leggermente. Aggiungi poi il formaggio gorgonzola tagliato a pezzetti e mescola finché non si scioglie completamente, creando una salsa cremosa. Poi, aggiungi degli straccetti di salmone affumicato e lascia che si “scottino” leggermente. Infine, scola la pasta e mescola con cura il tutto.

Insalata di rucola, fragole e mandorle



Una ricetta “fresca” da portare in tavola nelle giornate più calde. In una grande ciotola, unisci la rucola fresca, le fragole a fette e le mandorle tostate. Sbriciola del formaggio fresco sopra gli ingredienti nella ciotola. In una piccola ciotola, prepara la vinaigrette mescolando insieme l’aceto balsamico, l’olio extravergine di oliva, il sale e il pepe. Versa la vinaigrette sopra l’insalata e mescola delicatamente per distribuire uniformemente il condimento.