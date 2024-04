Premio danza a Bari, entro il 20 aprile si può partecipare

Nell’ambito della stagione teatrale 2023/24 “Altri Mondi” del Comune di Bari, organizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, è aperta la call rivolta alle scuole di danza dell’area metropolitana di Bari per partecipare alla seconda edizione del Premio Danza a Bari (a cura di AltraDanza/Domenico Iannone e Teatro Pubblico Pugliese), che quest’anno di terrà il 2 novembre sempre al Teatro Piccinni di Bari.

“Il premio Danza al Piccinni giunge alla seconda edizione per favorire i talenti che nascono e crescono nelle tante scuole di danza baresi – spiega l’assessora alle Culture Ines Pierucci -. Il Piccinni in passato è stato teatro di saggi di scuole di danza che ancora oggi aprono la possibilità a tanti danzatori e danzatrici del territorio, alcuni dei quali diventati famosi in tutto il mondo. Questo premio, dunque, è un importante duplice riconoscimento e rappresenta una mano tesa dall’assessorato alla Cultura ai danzatori e le danzatrici e alle tante scuole, il nido in cui nasce la consapevolezza di tante bambine e bambine e in cui cresce la consapevolezza delle scelte che si compiono nella propria vita.

Certe cose si possono dire con le parole, altre con i movimenti, ma ci sono anche dei momenti in cui si rimane senza parole, completamente disorientati, e non si sa più che cosa fare. A questo punto comincia la danza”.

La chiamata (senza procedura di selezione), è attiva fino al 20 aprile 2024 e servirà a iscriversi al contest in programma il 23 aprile 2024 al Teatro Kismet di Bari che decreterà i vincitori e le vincitrici del premio. Le scuole hanno dunque circa un mese un mese per poter ideare un lavoro coreografico in base a quanto richiesto dal bando.

Sarà una apposita commissione artistica appositamente nominata e composta da coreografe e coreografi dell’area metropolitana di Bari a valutare i lavori e i premi per le categorie:

“Migliore gruppo MODERN”

“Migliore gruppo CONTEMPORANEO”·

“Miglior GIOVANE TALENTO” per solista.

Ai fini della regolare iscrizione al contest, ogni scuola di danza dovrà compilare in ogni sua parte il form on line al link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPCjltIihvqt7iqeLdA30dnK05YPC_RCNDrqzfHMlCwgACGQ/viewform?usp=pp_url, e inviarlo entro le ore 13:00 del 20 aprile prossimo, pena la mancata iscrizione al contest.

L’ammissione al contest non prevede limiti numerici di scuole ammesse, ma esclusivamente temporali, pertanto non saranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre il termine fissato

INFO E CONTATTI utili alle scuole:

Per info: premiodanzaalpiccinni@gmail.com