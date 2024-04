Scrivimi quando arrivi sbarca anche a Bari: “Tra sorelle ci si aiuta”

“Scrivimi quando arrivi” sbarca anche a Bari. Il gruppo solidale per donne e ragazze, nato sulla scia di un’iniziativa di Samia Outia con l’obiettivo di restare vicine a tutte le “sorelle” affinché possano sentirsi al sicuro in ogni momento per le vie della propria città è arrivato anche nel capoluogo pugliese. In un solo giorno sono oltre 50 le donne iscritte alla community che a Bari si chiama “Non sei sola”. Il gruppo, a cui si accede tramite questo link, è nato da un’idea di Vittoria Cafagno che sui social, non appena appreso dell’iniziativa partita da Bologna, che conta oltre 300 iscritte, ha voluto seguire la scia per essere al fianco delle donne di Bari e permettere a queste ultime di supportarsi costantemente.

“Quando ho letto dell’iniziativa di Samia Outia – ha spiegato – mi ha subito colpito perché per me siamo tutte sorelle e tra sorelle ci si deve aiutare, l’importanza della solidarietà tra donne è fondamentale in questo periodo storico, fatto di violenze e abusi. Perciò mi sono sentita in dovere di appoggiare l’idea e condividerla quanto più possibile per creare un’alleanza fatta di forza e sostegno per tutte noi” – ha concluso. Il gruppo funziona in questo modo: se si ha paura di tornare a casa da sole o se si sta vivendo un momento difficile, si può scrivere all’interno della community affinché le altre donne possano restare al fianco di chi ha mandato la richiesta di supporto. L’iniziativa si sta velocemente diffondendo in tutta Italia, non solo Bologna e Bari, ma anche Roma, Firenze e Torino.