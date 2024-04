Arresti a Bari, Emiliano: “Maurodinoia sempre corretta”

“Non sono un veggente. E, almeno per quanto riguarda la mia amministrazione, Anita Maurodinoia si è comportata benissimo e perfettamente. Non ha mai dato segni di utilizzare metodi sbagliati”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, nel corso di un’intervista rilasciata a Piazzapulita, su La7, intervenendo sull’ormai ex assessore ai Trasporti che negli scorsi giorni si è dimessa dall’incarico e anche dal Pd dopo aver appreso di essere indagata per corruzione elettorale nell’ambito dell’inchiesta su presunti voti comprati a 50 euro l’uno con il sistema “Sandrino” che sarebbe stato ideato dal marito della stessa, Sandro Cataldo. La trasmissione andrà in onda in prima serata giovedì prossimo.

“Olivieri è stato eliminato da me sin dal 2014 quando non ha avuto più a che fare con noi – ha detto ancora Emiliano – riferendosi all’ex consigliere regionale arrestato invece lo scorso 26 febbraio nell’ambito di una inchiesta su un presunto scambio elettorale politico-mafioso in merito alle elezioni comunali di Bari del 2019. “Anche Decaro – ha proseguito – non ha confermato Olivieri alla Multiserviz. È andato via e non si è mai più ricollegato a noi, ha sempre avuto a che fare con il centrodestra, con D’Attis e con il viceministro Sisto. Ha fatto la campagna elettorale loro. È lì che ha comprato i voti, facendo la campagna elettorale per D’Attis e per Sisto” – ha concluso.