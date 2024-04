Bari, al TuliPark piante recise e gettate per terra: “Addolorati”

Non solo disagi per il traffico, piante recise e gettate per terra. È accaduto al TuliPark di Bari. A denunciarlo gli stessi organizzatori che con un post sui social hanno avvertito i visitatori che resteranno aperti solo per chi ha già pagato il biglietto. “Gentili visitatori – scrivono – la giornata di ieri è stata una giornata che ha superato qualsiasi nostra aspettativa, con migliaia di persone che hanno affollato il nostro parco. Vorremmo ringraziare sinceramente tutti coloro che sono venuti e ci scusiamo profondamente con coloro che non siamo riusciti ad accogliere e soddisfare con i nostri tulipani: tantissimi fiori sono andati persi perché venivano abbandonati, calpestati, recisi in malo modo e buttati via. Questo ci addolora ancora di più. Per coloro che non sono riusciti ad accedere e che sono in possesso del ticket online, vi invitiamo a tornare questa settimana, ricordando che quest’ultimo è possibile solo se il check-in non è stato effettuato. A conclusione, vi comunichiamo che nella mattinata di oggi i nostri operatori hanno provveduto al ripristino del campo, attraverso una meticolosa opera di pulizia, manutenzione ed innaffiamento. Vi ringraziamo per la vostra comprensione e speriamo di potervi accogliere presto” – concludono.