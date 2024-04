Bari, dormitori a cielo aperto nel Libertà: “Zona abbandonata”

Il Libertà continua ad essere un quartiere abbandonato. A raccontarlo sono i residenti che ogni mattina si ritrovano i “rifugi” dei senzatetto anche davanti ai portoni. In alcuni casi diventa quasi impossibile uscire di casa. “Questa è via Martiri D’Otranto dopo la chiusura delle attività commerciali, causa pedonalizzazione – raccontano i residenti – Sono spuntati come funghi dormitori a cielo aperto davanti ai condomini. Siamo stanchi di questo continuo abbandono, soprattutto perché più volte abbiamo sollecitato le istituzioni ma nulla è cambiato, la zona è diventata abbandonata senza attività commerciali e appena chiude una delle poche attività ancora in piedi, si trasforma il locale in posto auto”.