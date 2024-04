Bari, il caos per il parco dei tulipani: “Traffico in tilt”

“Sono stato mezz’ora per percorrere il tondo di Carbonara per raggiungere il Di Venere. Perché c’erano così tante auto che si stavano dirigendo al parco dei Tulipani e nessun controllo sulla viabilità”. A denunciare il caos di ieri mattina è Peppino Milella, presidente dell’associazione IX Maggio. “Non entro nel merito del costo del biglietto o dell’opportunità dell’iniziativa perché si tratta di una iniziativa privata e ognuno fa quello che vuole – spiega ancora – ma bisogna garantire la sicurezza. Ieri oltre alle centinaia di auto c’erano famiglie che camminavano in mezzo alla strada con i passeggini. Non c’era un controllo, non c’era nessuno. E’ una cosa assurda”. Ieri si sono registrati così tanti accessi che il parco ha dovuto dichiarare il “sold out”. E ci sono state famiglie tornate indietro per mancanza di fiori.

“Quando si aprono attività che potrebbero portare ad una forte affluenza – conclude Milella – si dovrebbe predisporre un piano traffico e un servizio di vigilanza. Invece ieri mattina c’era solo il caos”.