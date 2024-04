Bari, verso il restauro del Teatro Margherita: otto le proposte

Si va verso il restauro del Teatro Margherita di Bari. Sono 8 le imprese che hanno partecipato al bando di gara per i lavori di completamento del teatro. Il bando, emesso dal Segretariato Regionale del MIC Puglia, diretto dall’architetto Maria Piccarreta, prevede i lavori di restauro architettonico, i lavori di restauro storico-artistico, la realizzazione degli impianti interni elettrici, degli impianti termici di condizionamento e degli impianti idrico-sanitari.

L’importo complessivo dell’appalto è di 1.484.509,89 euro, Fondi rivenienti dalla Programmazione 2007-2013 Annualità 2017. Il termine di esecuzione dei lavori è di 370 giorni a decorrere dal momento dell’aggiudicazione. La commissione esaminatrice che sta valutando le 8 proposte arrivate è composta dalla prof.ssa arch. Loredana Ficarelli, Prorettrice del Politecnico di Bari – Dipartimento di Scienza dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura, dalla prof.ssa arch. Daniela Esposito, Direttrice del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura della Facoltà di Architettura della Sapienza- Università di Roma, e dal professore e ingegnere Andrea Giannantoni, Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara.

“Con questo ultimo lotto di lavori completiamo il recupero di questo gioiello liberty sul mare”- ha spiegato l’architetto Piccarreta- nel corso di questi anni il Ministero della Cultura, ex Mibact, ha investito ingenti risorse per il suo restauro, non ultimo questo ulteriore finanziamento che servirà a completare definitivamente l’opera. Dal momento dell’aggiudicazione dei lavori fino alla consegna trascorrerà circa un anno, dopo di che restituiremo alla città e ai baresi un teatro che, dopo vari travagli, tornerà ad essere un luogo della cultura e sono certa che contribuirà al rilancio culturale di Bari e alla nascita del Polo delle Arti Contemporanee con l’ex Mercato del pesce e la Sala Murat” – ha concluso.