Comunali Bari, Salvini: “A disposizione più di un nome per la Lega”

“In Puglia abbiamo già pronto il progetto e i nomi da condividere con il centrodestra unito. E unito può vincere”: lo ha detto stamani, a Potenza, il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini, in un incontro con i candidati della Lega alle prossime elezioni regionali del 21 e 22 aprile.

“Siamo agli ultimi giorni di rifinitura – ha aggiunto – e come Lega abbiamo messo a disposizione più di un nome per rilanciare una splendida città come Bari che oggi sta facendo il giro del mondo per problemi di mafia, voti comprati, sparatorie e non se lo merita”.

“Lì – ha aggiunto – contiamo di vincere per la nostra proposta come Lega e come centrodestra, non certo per i problemi che hanno il Pd e i Cinque Stelle. E poi bisognerà fare di tutto per cambiare questa Europa, perché o si vince o si muore. Così come è – ha concluso – ci porta direttamente nel burrone e conto che ciascuno di noi faccia la sua parte”. (foto fabio romito)