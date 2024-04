Oggi l’eclissi totale di sole, per 4 minuti sarà oscurato dalla luna

Eclissi totale di sole oggi, lunedì 8 aprile 2024. Sarà visibile dall’America, in particolare Stati Uniti e Messico, e Canada e avrà la durata di 4 minuti. Il sole sarà completamente oscurato dal passaggio della luna, in allineamento con la terra. In occasione dell’eclissi dell’8 aprile il cono d’ombra attraverserà il Nord America, regalando uno spettacolo imperdibile in Messico, Stati Uniti e Canada. L’eclissi parziale sarà visibile anche in America centrale.

Il fenomeno inizierà alle 15.42 ora locale (17.42 ora italiana) fino alle 20.52 ora locale (le 22.52 in Italia). Come sottolinea l’Unione Astrofili Italiani, la fase totale comincerà nell’Oceano Pacifico per poi terminare nell’Atlantico. L’evento non sarà visibile dall’Italia. (foto freepik)