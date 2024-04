Posteggi per la sagra di San Nicola a Bari: “Rivedere graduatoria”

“Nell’elaborazione della graduatoria per la sagra di San Nicola l’Ufficio comunale ha limitato, illegittimamente ed in violazione delle norme di cui al vigente Codice regionale del Commercio e relativo Regolamento di Esecuzione, il periodo di anzianità maturato dai richiedenti l’occupazione nella suddetta Fiera, considerando solamente gli ultimi sei anni, omettendo di considerare l’anzianità integrale maturata in tutti gli anni pregressi”. La denuncia è di UnioneCommercio che ha chiesto al Comune la revisione della graduatoria.

“Tale violazione non solo penalizza gli operatori limitando se non addirittura negando i diritti di anzianità acquisiti negli anni, come per legge – si legge in una nota – inoltre non è legale che l’anzianità possa essere limitata a sei anni, ma bisogna considerare il numero complessivo di presenze alla fiera”. Da qui la richiesta di sospensione delle procedure di assegnazione dei posteggi.

“Contestualmente, e con la medesima urgenza, si richiede un urgente incontro al fine di evitare ritardi se non addirittura ancor più gravi conseguenze in seguito all’interruzione delle procedure per una Festa di così tale valenza storica, culturale e commerciale”, conclude la nota.